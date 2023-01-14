民眾可設計屬於自己的客製化春聯請名家書寫，貼在家中增添喜氣。(于家麒攝)

民眾可用會員卡免費兌換一份限量杯墊，請書法家直接寫(畫)上心中吉祥話，超級吸睛。(于家麒攝)

也有民眾搞創意，客製化「哈哈」春聯免費帶回家。(于家麒攝)

昇恆昌已連續9年邀名家揮毫免費送春聯，回饋金門在地鄉親。(于家麒攝)

昇恆昌公司希望透過春聯上充滿祝福的字句，為民眾新的一年帶來好運。(于家麒攝)

為增添年節氣氛，昇恆昌金湖廣場連續9年辦理春節揮毫活動，今(14)日下午特別邀請金門縣書法學會6位大師蒞臨揮毫，免費為旅客及在地鄉親書寫獨一無二的客製化春聯，現場還可用會員卡免費兌換一份限量杯墊，可請書法名家們直接寫上心中吉祥話，吸引民眾大排長龍爭相索取。

昇恆昌表示，寫春聯賀新年是華人過年不可或缺的習俗，今年也不免俗持續辦理春節揮毫送春聯活動，讓鄉親都能提前感受年節的氣氛。今天書法大師開筆落下「金兔運來喜賀歲，湖滿福門納財源」的吉祥語，現場民眾還可以設計屬於自己的客製化單字、四字或是對聯，許多民眾表示，每年都會提早到場排隊，就是為了拿到書法大師的限量手寫春聯，貼在家中增添喜氣。

昇恆昌副理黃柏堯說，金湖廣場已是連續第9年舉辦揮毫贈送春聯活動，很開心能邀請金門書法學會多位大師們到現場即興揮毫，回饋金門在地鄉親們，讓大家近距離一睹名家揮毫風采，並免費贈送春聯給現場的民眾，希望透過春聯上充滿祝福的字句，為民眾新的一年帶來好運。另外，過年期間金湖廣場還將舉辦獻藝魔術秀、大富翁、闖關等年節活動，歡迎民眾屆時來走春。

昇恆昌也指出，金湖廣場即起至1月29日舉辦新春滿額贈禮活動，當日全館消費累積滿額指定金額，即可兌換昇恆昌與塗鴉藝術家Bounce聯名限量贈品，最大獎將送出市價29600元的電動麻將桌。另外除夕到初三金湖廣場還將舉辦眾多年節精彩活動，加碼於2月5日前來店就送聯名吉祥小物，週週有不同驚喜，歡迎鄉親到金湖廣場拿大禮過好年。