汐東捷運13日獲行政院核定，讓汐止人等待20年的捷運夢終於能夠成真。（新北市政府捷運局提供／呂健豪新北傳真）

對於行政院核定汐東捷運線，民進黨立委高嘉瑜呼籲，同步延伸舊宗站銜接東環段，讓路網更加縝密完善。

汐止人殷切期盼20年的捷運夢將可望成真！新北市捷運局13日晚間接獲交通部通知，行政院已核定汐東捷運線，其中新北市負擔220.5億元經費，中央補助57.96億元。

汐東線未來除了將要肩負改善汐止地區交通問題的重責大任外，還要提供基隆捷運共線、共站、共用社后機廠，及捷運民生線延伸使用，具有相當重要性。

民進黨立委高嘉瑜指出，捷運汐東線還差最後一哩路，呼籲同步延伸舊宗站銜接東環段。

高嘉瑜在臉書解釋，環狀線東環段可串聯捷運紅線（象山）、藍線（永春）、綠線（松山），為東台北縱向捷運路網的重要建設；而汐東線的東湖站若是能延伸至內湖舊宗，更是可順暢串聯起基隆捷運和文湖線，讓兩條捷運在轉乘上更加便利，絕對是必要的！

高嘉瑜強調，汐東線最重要的仍是未來要與環狀線接軌，即是東湖到內湖舊宗的銜接應同步到位，才能讓路網更加縝密完善。