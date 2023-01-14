小S的大女兒Elly受邀參與拍攝魚丁糸新歌MV。（環球音樂提供）

「魚丁糸」日前推出復刻「蘇打綠」2007推出〈這天（魚版）〉，當年這首歌沒有MV，如今在復刻計畫中同步升級拍攝MV，而且是他們較少有的劇情式MV，拍攝時更邀來10頭身美少女助陣，日前MV一釋出，被網友發現美少女是徐熙娣（小S）的大女兒Elly，網友還笑虧，該曲發行時，Elly只是10個月的小嬰兒。

魚丁糸為歡慶推出新歌，6位團員分別接力直播與粉絲互動，還以觀賞魚缸視角來直播團員們的「這天」日常，他們在合體練團時，進行「這天」秘辛版快問快答，更有深夜吃播聊天。直播打頭陣的馨儀化身一日社群小編，還加映女兒「貝果」吃播，十分逗趣，小威帶著全家人到戶外野餐，阿龔辦起線上復刻專輯音樂純享版演奏會。

阿福當天在自己經營咖啡廳秀手沖咖啡，家凱則是搭乘愛妻專車，分享去年為《關於我和鬼變成家人的那件事》做電影配樂等日常生活，至於青峰擔心家裡網路訊號不穩，當天特別到公司進行直播，並驚喜哼唱每首歌一小段，無預警揭曉復刻專輯的曲目，共吸引上百萬粉絲在線觀看。