民進黨主席補選投票明天登場，新任黨主席18日交接，黨務主管跨派系，民進黨祕書長將由前高雄市代理市長菊系許立明接任，正國會的民進黨前新聞部主任楊懿珊出任副秘書長、湧言會前新北市議員張志豪為新聞部主任。

楊懿珊在前黨主席卓榮泰任內，擔任新聞部主任，是正國會龍頭林佳龍重要幕僚；張志豪曾為民進黨發言人，這次回到新聞部，繼續一展長才。

賴清德也透過電話語音催票，表達為了團結民進黨，穩定政局、重新出發，他參選這次黨主席補選，希望黨員踴躍投票。

賴清德也在臉書呼籲大家投票，他說，重整旗鼓，重新出發，讓民進黨勇敢向前行！這個禮拜日、1 月 15 日，就是第 17 屆黨主席補選，請各位黨員踴躍投票，讓民進黨更民主、更進步、更有力；「未來，我會帶領民進黨，找回「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，共同守護台灣，促進民主、和平以及繁榮，重新得到台灣人民的信任。

昨天也在臉書發文，「傾聽，是我這段時間的重要工作，傾聽不拘形式，我也希望有更多機會跟年輕朋友們輕鬆地聊一聊」。而這個形式就是，和大家一起吃羊肉爐。