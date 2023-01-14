農曆正月十五日為元宵節，是傳統習俗的燈節，都會點燈、吊掛燈籠，具有祈福光明、避邪平安之意，台南大員皇冠假日酒店今年首次與普濟殿合作舉辦彩繪燈籠活動，更邀請外籍旅客DIY彩繪一盞盞色彩繽紛的燈籠，於1月16日至2月11日在今年的普濟燈會展出，並舉辦獎項包含飯店住宿券的抽獎活動，邀民眾共襄盛舉。

台灣10大燈會之一的普濟燈會今年邁入第11年，是台南觀光朝聖的盛典之一，今年燈籠數量更勝往年增加至1600顆外，特別規劃一區普濟街88號會館內，呈現燈會歷年的過程，並作為台南大員皇冠假日酒店22盞由旅客繪製的燈籠專區，希望透過地方廟宇與在地企業的合作，共同推廣與行銷。

台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡表示，希望讓外國旅客留在臺灣過年時感受一下獨特的節慶氣氛，這次首次與普濟殿合作，舉辦彩繪燈籠的活動，也讓外國人DIY體驗元宵節的傳統文化。參與的旅客紛紛發揮創意，也加上自己對安平的認識與喜好，如酒店外觀、安平古堡、大魚的祝福、林默娘、遊艇以及應景的兔子等，儼然成為台南的觀光大使，透過一盞盞燈籠點亮台南。

普濟燈會至今累計超過百萬人次參觀，成為每年此時必拍熱點，台南大員皇冠假日酒店也順勢推出抽獎活動，1月16日至2月11日期間，加入酒店[email protected]好友上傳燈會相片，有機會獲得台南大員皇冠假日酒店高級房(陽台)住宿券及普濟燈會文創商品。