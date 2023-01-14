台灣復古年代特展打造台灣早期玩具販售地柑仔店，展出娃娃機、古早味童玩、扭蛋機等等，經典場景及收藏讓民眾彷彿坐上時光機回到早期台灣。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

即日起至2月14日(二)，桃園遠東百貨於1樓正門口及5樓上扶梯口舉辦台灣復古年代特展，邀請民眾走進時光隧道，回到50年代感受復古懷舊氣氛。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園遠東百貨「台灣復古年代展」，5樓上扶梯口展區展出-50年代偉士牌機車，歡迎民眾前來拍照。(遠百提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園遠百歲末酬賓檔期，即日起至1月18日(三)登場，聯手台灣50年代博物館打造復刻場景，大玩復古懷舊風，各家品牌推出復古懷舊商品並規劃多項促銷優惠，遠百APP會員百貨服飾當日單筆滿5000送500，保健器材當日單筆滿5000送500，大家電當日單筆滿10000送1000，再聯手12大銀行單筆分6期刷5000送200，邀請民眾一同穿越50年代，感受復古懷舊氣氛過新年。

台灣古早記憶創意翻新！桃園遠東百貨邀請民眾走進時光隧道，即日起至2月14日(二)，於1樓正門口及5樓上扶梯口舉辦台灣復古年代特展，現場特別打造台灣早期玩具販售地柑仔店，展出娃娃機、古早味童玩、扭蛋機及偉士牌機車等等，經典場景及收藏讓民眾彷彿坐上時光機回到早期台灣，除靜態展覽外，於1月14日(六) 6樓下扶梯口舉辦小小書法家書法比賽，邀請8-15歲的小朋友大展揮毫，前三名可獲1000／800／500元商品券。

引爆復古新潮流，各家品牌紛紛推出復古風格商品，復刻經典包款首推COACH-BANDIT手袋(推薦價25800元)，奢華精緻皮革打造閃耀極致光芒，散發優雅知性美；優雅時髦圍巾推薦XING-粉藍條紋絲巾(推薦價680元)，讓你一穿上成為注目焦點；復古配飾推薦Simply joy-喜氣圓珠耳墜(推薦價1680元)，圓滿圓珠搭配鮮豔紅色更顯喜氣。