柏霖PoLin、張若凡近來在電影《鱷魚歌王》中替角色配音、默契對唱，14日一同出席電影首映記者會。柏霖在台上飆唱電影主題曲〈Top of the World〉，不同於原版主唱尚恩曼德斯的抒情唱法，柏霖用充滿爆發力的嗓音，呈現不同風貌，但他受訪時，自虧事前特別練唱，一心想完美呈現，豈料卻意外「凸槌」，唱錯一句歌詞。

2人首度在電影獻唱、配音，柏霖笑說，尚恩曼德斯的音域很高又廣，為此柏霖在錄音室花許多時間才琢磨出最佳的版本，甚至唱到聲音都變啞，仍堅持繼續錄音歌唱，共花費3天才順利收工，「尚恩曼德斯唱的主題曲聽起來感覺毫不費力，我一唱卻是聲嘶力竭，錄歌時把整個房間的燈關掉，只留下螢幕的光，才能夠完全的沉浸在角色」。

張若凡原本聲音屬於甜美高亢，但這回在電影中替吳恬敏扮演的「普林姆太太」配音，因為吳恬敏在電影聲音較低，張若凡錄音時，必須刻意要壓低嗓音，一開始還被錄音導演形容聲音像是小孩子，她在錄音前時常在家自言自語、練習當媽的低聲語氣，笑說：「配合畫面中的嘴型，還要刻意誇飾一些喘息聲或是語助詞，很不容易。」