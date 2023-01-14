農曆過年將至，北市中山分局特別邀請藝人白雲及陳亞蘭，拍攝年前防搶、防竊、防詐及交通安全宣導短片，並同步辦理「中山分局波麗士」臉書及IG有獎徵答活動，在網站回覆正確答案，就有機會獲得中山波麗士準備的精美獎品，藉此與民眾拜早年，更從活動中提醒民眾，在歡慶過年之餘，也要注意自身財產及行車安全。

本次活動加強推動「112年度加強重要節日安全維護工作」，宣導民眾過年期間舉家出遊，出門前務必確實檢查家中門窗是否上鎖，若有貴重物品，建議置放在保險箱內，以避免宵小覬覦，必要時，可向警方申請「舉家外出安全維護」服務，於住家附近增設臨時巡邏箱，讓警察及民力共護家園；此外，也叮嚀民眾年前如有接獲Line等訊息，稱有「穩賺不賠、輕鬆投資」等投資管道，即是「假投資詐財」的常見手法，切勿遭誘人字眼吸引，而投入大筆資產，最後落得投資不成，反而負債累累；最後，更提醒民眾年節聚餐小酌，返家應選擇指定駕駛或代駕服務，開車不喝酒，喝酒不開車，才能行的安心過好年。

中山分局呼籲，民眾除應注意自身財物不露白，以免遭扒竊外，更應提高警覺，切勿成為詐騙集團眼中的肥羊，如有疑似遭詐騙之疑慮，除有165反詐騙諮詢專線諮詢外，亦可利用本分局臉書粉絲專頁，了解最新詐騙手法訊息，以減少遭詐機率。