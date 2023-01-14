新北市三重先嗇宮今（14）日下午與台明賓士愛心滿杯公益協會合作舉辦街友餐敘，新北市街友外展中心也提供洗澡車，讓街友能夠洗個熱水澡，換上新衣準備迎接新年；晚間則舉辦元宵燈會點燈儀式，與大陸南京同步，希望透過祈福燈會，祈求兩岸能夠和平發展。

下午街友餐敘活動，新北市社會局長張錦麗親自到場，感謝先嗇宮與公益協會的付出，更讚揚李乾龍在三重市長任內開創獨居長輩送餐，卸任後不但持續，更將關懷觸角擴及到街友，讓社會弱勢感受溫暖。

晚間舉辦元宵燈會點燈儀式，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣等人都受邀出席，新北市則由副市長朱惕之代表。先嗇宮董事長李乾龍表示，希望透過祈福燈會，祈求兩岸能夠和平發展，這也是宗教最終的目標，相信神農大帝在天的神靈會保佑兩岸共存、共榮。

李乾龍說，這項傳統要追溯至朱立倫擔任新北市長開始，至今已經快10年了，這2、3年來受到疫情的影響，使得兩岸燈會往來的頻率下降，本來今年也要用視訊連線的方式，但受大陸疫情仍然嚴峻，改以兩岸同步點燈的方式辦理，希望透過祈福燈會，祈求兩岸能夠和平發展，另外也會遵照前總統馬英九建議，讓先嗇宮文化能夠國際化。

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前主席江啟臣等人在致詞時，也對於先嗇宮在兩岸的宗教、文化交流付出的貢獻表達感謝。馬英九特別提到，最近6年時間裡，兩岸關係持續惡化，但李乾龍所領導的兩岸宗教、文化交流並沒有因此而萎縮這點非常重要，這樣的交流更應該由民間在政府不做的時候扮演領導的角色。