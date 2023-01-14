對於2023年航運市場的預估，中遠海運控股股份有限公司（中遠海控，601919）黨委書記、執行董事、總經理楊志堅今坦言，從2022年下半年開始，全球整體航運需求就呈現逐步回歸理性的趨勢，目前總體態勢已經恢復到疫情之前的2019年。部分航線價格溢價水準已經回落到2019年疫情前。總體而言2023年會是較為艱苦的一年。

1月14日，在上海「兩會」現場，楊志堅接受澎湃新聞採訪時談到目前航運業發展趨勢稱，當前從宏觀形勢看，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，極待挖潛發展新動能，對沖外部的動盪；從航運業的形勢來看，新一輪科技革命和產業革命帶來的激烈競爭前所未有。

海運價格方面，他則表示，部分航線價格溢價水準也已經回落到2019年疫情之前的狀態，預計今年一季度將保持這一態勢。二季度之後，伴隨整體貿易需求的復甦，供需會逐漸恢復，到時候供需局面會出現好轉，但仍不會出現需求大於供給。「總體而言，2023年會是較為艱苦的一年，2024年也會基本延續這種態勢。」

楊志堅表示，預計未來兩年的供給和需求會保持弱平衡狀態，但依舊對未來也充滿信心。可能部分航線效益會出現波動，但整體的虧損局面應該不會產生。

他指出，根據目前觀察，未來中國和東協的區域內航線可能會保持活躍，優於歐美等主幹航線的增長態勢。第二亮點是第三國市場，例如南美、非洲等區域航線亮點會逐步顯現。從公司角度，部分業務重心可能也會向區域航線傾斜。放棄主幹航線是不可能的，因為它貿易額度很高，基本訴求會得到滿足，但是未來依然會向亮點區域傾斜，這樣才能促進全球區域的平衡。

談到海運價格下跌的原因，楊志堅表示，運價主要由市場供需決定。為了應對傳統航運業的回歸常態，公司已在過去3年疫情期間，大量探索「陸改水」、「鐵水聯運」等創新運輸方案，2022年更是加快戰略轉型，通過加快全球數位化戰略轉型，綠色低碳智慧化發展，拓展價值服務鏈，為客戶創造更多價值服務，創造新的發展機遇。未來，中遠海控通過創新數位化供應鏈模式，對接融合產業鏈，在服務實體經濟上發揮更大作用。

據《中國證券報》，去年9月24日，中遠海控董事會秘書肖俊光曾表示，近期市場供求關係發生一定邊際變化。供給側方面，主要航區港口擁堵情況近期有所緩解，運力得到逐步釋放；需求側方面，在通膨壓力加大、能源價格高企等因素影響下，市場需求出現一定下滑。在上述因素共同作用下，市場運價出現一定程度調整。

「在港口業務方面，疫情過後，整個碼頭恢復狀態將得到改觀。」談到港口的恢復情況，楊志堅透露，2021年和2022年的有效運力損耗率都達到17％-20％。「我們旗下港口停運最長達到5至6天，最短是一至兩天，相信疫情過後，碼頭恢復狀態會越來越好，以後會達到完全正常。」