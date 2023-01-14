自稱「輔大陳若儀」的台北女子Kelly所引起的流水席之亂，至今已延燒兩周，在網路上仍爭論不休。就有人逆風力挺Kelly，更大罵James是個媽寶廢物，連女友想要的婚禮都提供不了，死死算了。文章PO出引爆大戰，慘遭網友砲轟。

一名已經嫁了女兒，定居美國的男網友在《匿名2公社》PO文表示，整起流水席之亂，在他眼裡看來，就是一個沒用的媽寶男跟一個強勢的「毒菇」所引起的。他認為，整起事件Kelly唯二的錯就錯在沒看清男主是個廢物媽寶跟索取分手費，其他要求根本就不過分。

定居美國的台灣爸爸痛罵Jerry是媽寶廢物，更拿自己嫁女兒經驗舉例，卻遭網友公幹打臉。(示意圖／shutterstock)

原PO舉自己嫁女兒時的經驗為例，女兒為了男朋友想在南灣買房，而非原本家人所準備的東灣，考量到每天通勤要超過2小時，壓力非常大，加上從法律制度來看，未來處理財產也方便，因此願意贊助。他補充，自己贊成房子掛夫妻兩人名下，雙方都必須拿出貸款來，到時候離婚就醫投入資金分配，所以Kelly在房子上的要求不過分，他並未看到限定女方持有，加上又是男方家長先提出600萬的條件，反悔不應該，做不到的事情就不要說。

原PO說，關於婚宴形式，本就是準夫妻兩人的事，家人根本無權過問，自己認為若一個男人連女方想要的婚禮都提供不了，要搞到妹妹出來說三道四，根本就是媽寶廢物，更痛批沒人有權利把私訊放出來公審，連自己另一半隱私都無法保護，「乾脆死死算了」。

文末原PO也再度開砲，表示婚姻是兩個人的事，不是兩個家庭的事，一個34歲的廢物搞到退婚，實在可悲。

文章PO出後，底下留言風向一面倒砲轟原PO：「帶風向失敗」、「你女兒的例子跟這次事件根本完全不一樣」、「這次是雙方父母都說好，女兒自己反悔還先爆料耶」、「合理懷疑你就是K小姐的爸爸」、「說的真好，建議你再生個兒子娶了Kelly吧」、「所以你跟女兒共出了900萬，買房子給她男朋友了嗎？」、「奇文共賞，刷新我三觀」、「婚姻只是2個人的事？那妳女兒婚禮插什麼手」、「女方要求是登記在自己名下，不是共同持有，先去重讀一遍吧」、「小姑保護了自己家人，錯在哪裡？」、「都還沒嫁，人家600萬爸爸想給就給！不給就不給！關你屁事」、「13日加入社團，第一篇就護航女的，看來事情不單純」、「跟K小姐一樣用字遣詞盡是輕視貶低他人，果然物以類聚」、「看到留言都在罵你，我就放心了」。

流水席之亂延燒兩周後，沉寂2天的Kelly再度PO文，揚言召開記者會提告男方James全家詐欺，不僅要求場地免費，還指定高級飯店，但由於事件拖太久，加上過於離奇的過程，不少網友開始質疑其真實性，甚至懷疑是創作文。