民眾黨14日晚間舉行第2屆第1次黨員代表大會，並舉辦第3屆中央委員暨中央評議委員選舉。黨主席柯文哲開場致詞時神情嚴肅，與黨代表說明九合一選舉檢討結果，他坦言成績不如預期，距離改變台灣政治文化的目標還很遠，而選前黨內未多方開闢疆土，提名過多候選人，最後卻因資源有限，陷入資源不足而導致左支右絀的窘境。

柯文哲感嘆，黨內對黨籍提名人的幫助和訓練不足，論述也不強，無法讓民眾留下深刻印象，難以安心託付手中選票，除了提名過多之外，地方黨部也普遍經驗不足，提名時無法注意參選人是否能與民眾黨形象連結，無法提供足夠支援，而他在選舉時也以台北市政為重，僅能利用剩餘時間輔選，結果力有未逮。

柯文哲也指出，許多參選人票數只差臨門一腳，有8人都是「落選頭」，但失敗成功之母，2022年選舉在組織、提名策略不夠精確的狀態下，他虛心接受選舉結果，也不感到氣餒，應繼續努力，因為這是場漫長的接力賽，每位黨員、黨代表的參與都至關重要，眾人互相協助、勉勵，堅持清廉勤政、理性務實、台灣自主及兩岸和平。