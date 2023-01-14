新北市副市長朱惕之14日出席府中廣場空間開箱，邀請民眾到府中廣場悠閒逛街散步。（新北市工務局提供）

新北市政府推動「府中雙城」計畫，重新連結新城區及古城區，人行環境改造最後一塊拼圖「府中廣場」14日起正式啟用，工務局於今、明2天舉辦「這髦有意思X府中市集」，揭開全年度府中雙城活動。新北市副市長朱惕之今出席府中廣場空間開箱，邀請民眾到府中悠閒逛街散步，一起感受「府中雙城變好也變美」！

工務局說，「這髦有意思X府中市集」邀請文創工藝小品、手作皮革等40家攤位擺攤，現場並安排木吉他歌手演唱與魔術折氣球表演，另邀請8位塔羅占卜大師替民眾占卜解惑，在攤位消費滿額還能抽豪華住宿券等大獎，現場打卡還可以送酒精瓶，每天送出10個。此外，攤商也會將部分營收捐入「新北市好日子愛心大平台」，來消費還可以作公益，熱情邀請民眾一起到「府中廣場」逛市集。

新北市政府經歷約1年的時間，縫合板橋府中捷運站2、3號出口的「府中廣場」，在5日起開放民眾體驗通行，為府中地區增添一處新都市地標。工務局指出，「府中廣場」以往被道路、機車停車場割裂，經新工處施作予以縫合成一個大型開放空間，將現場布置可以休憩停留的座椅、平台並增加多處植栽，讓民眾在通勤通學的日常生活中，增添一處可以安心停留的場域，同時也營造府中全新的風貌，藉由人行環境引導來訪的旅客遊逛商圈、古蹟，體驗古城區的文化內涵。

工務局長祝惠美表示，府中廣場整體風貌轉變，不僅提供通暢安全的人行環境，更期盼藉由都市環境的再生，引入多元的活動，讓環境改造的效果外溢，使行人和遊客有舒適駐足停留休憩的場所，創造與府中商圈共好的機會。

祝惠美說，希望藉由市集舉辦，讓民眾一同體驗感受全新的環境，同時也營造輕鬆休閒的氣氛，讓捷運站出入口周邊不再只是快速通過的路徑，而是民眾可以慢下來、坐下來轉換心境與步調，參與更多活動的「城市客廳」。