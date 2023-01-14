知名主持人Sandy(吳姍儒)去(2022)年初嫁給交往5年的設計師男友，同年9月驚喜宣布懷孕好消息，目前孕期進入第8個月的她，向節目告假專心養胎。近日，她在IG上傳一系列外拍美照曝光近況，立刻吸引2.2萬人點讚，有網友就在底下留言：「本人比較漂亮～」，讓她瞬間陷入尷尬，仍親自以18字回覆對方。

吳姍儒14日在IG曬照，她長髮披肩，身著鵝黃色針織衫配上綠色百褶裙，全身入鏡時，乍看之下四肢十分纖細，完全看不出是一名孕婦，貼文首張照片的笑容燦爛，最後一張卻上半身趴在欄杆的她，並將視線移向低處，看似有些心事，更在貼文中說：「今天真的沒什麼想說的，在想的，都不能說、還不想說，因為沒有思考完全，很多邏輯都還無法找到喜歡的論述角度」，還稱欲藉由喜愛的音樂發鬆心情：「今天要聽：阿爆（阿仍仍）的無奈。」

吳姍儒一身休閒打扮，看不出是8個月孕婦。(圖/吳姍儒 IG)

吳姍儒在IG抒發情緒，還提及想聽阿爆的《無奈》一曲。(圖/吳姍儒 IG)

照片曝光後立刻吸引粉絲留言讚美：「好美的孕婦怎麼會這麼瘦」、「在妳還沒跳起來之前，妳絕對是地表最美孕婦」、「原來黃配綠也可以穿的好好看」、「最美人妻睫毛好美」、「好漂亮的Sandy照片好美」，其中有一名女粉絲表示：「本人比較漂亮～」Sandy見到後，附上笑到流淚的符號回覆：「太棒了！那這幾張照片就快快滑過去就好！」，儘管內心有些尷尬， 仍盡力給關心她的粉絲回覆。