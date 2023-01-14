新竹棒球場因挖出廢棄物最近成為全國關注的對象，連民進黨台北市議員王世堅都懷疑，同黨籍的前新竹市長林智堅恐涉及弊案，要求現任新竹市長高虹安展開調查。無獨有偶，新竹市議員林彥甫近期於臉書踢爆，南寮運動公園的足球場改造完後依然存在許多坑洞，且還有滿滿的紅火蟻巢穴，專業教練看過後都表示不敢使用。

林彥甫文章一開頭就怒批棒球場不能打棒球，足球場也不能踢足球！指出新竹市前任市府花費 1 億元改造出南寮運動公園，但裡面宣稱的標準足球場卻不能踢足球，且啟用不到半年就變成紅火蟻聖地。南寮運動公園於2018年11月啟用，林彥甫提到，當時市政府宣稱，「公園內有首座標準足球場與多項運動休閒設施，可以滿足全齡市民的需求，是一座多元完整的運動園區。」

對於新竹市府把該地原本荒廢的土地活化再利用，林彥甫表示肯定，但隔年6月他找了專業的足球教練來場勘，卻發現和新竹棒球場一樣的狀況，足球場地面凹凸不平，甚至還有許多坑洞，多處遍布0.5至1公分的碎石子，且草地品質也不適合足球比賽，其中最離譜的是，市府自己勘查後還發現，「多處都有紅火蟻的窩。」兩位教練看完後，也都表示他們不敢用。

林彥甫怒批，自己質詢時就有向市府提出「要求廠商需檢附土方無紅火蟻的證明」，但不被對方採納。他也呼籲新市長高虹安，「未來規劃重大公共工程時，須建立相關的品質把關機制，避免類似的問題再次發生，讓市民的血汗錢真正花在刀口上。」