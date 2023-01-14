中國中央駐港國安公署首任署長鄭雁雄，獲國務院任命，接替駱惠寧，出任中聯辦主任，晉升為正部級官員，他同時獲任命為特區國安委國家安全事務顧問。今日中聯辦領導幹部會議上，鄭雁雄表示，堅決擁護及服從中央決定，衷心感謝總書記習近平和黨中央信任。會做到敢戰能勝，發揚鬥爭精神，警惕風險隱患。

鄭雁雄稱，香港正處在從由亂到治走向由治及興新階段的關鍵時刻，他一定會在新的崗位上忠誠履職、擔當作為，不負重託、不辱使命。他會把香港工作置於黨和國家事業的全局來謀劃，不斷提升政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，努力在辨別政治是非、保持政治定力、駕馭政治局面、防範政治風險上作表率。

鄭雁雄表示，會做到敢戰能勝，按照習近平七一在港重要講話精神及黨的二十大對港戰略部署，全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，發揚鬥爭精神，警惕風險隱患，支持香港在中華民族偉大復興的歷史進程中作出新的更大貢獻。他亦會嚴於律己，保持頭腦清醒、帶頭廉潔自律，從嚴要求自己，用實際行動詮釋忠誠乾淨擔當。

駱惠寧表示，鄭雁雄政治立場堅定，大局意識強，領導經驗豐富，富有鬥爭精神，在香港維護國家安全方面做了大量開創性的工作，相信在鄭雁雄帶領下，中聯辦一定能全面貫徹二十大對港澳工作的戰略部署，在新時代新征程上推動香港開創由治及興的新局面、為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。

香港特首李家超表示，歡迎鄭雁雄出任中聯辦主任，以及特區國安委國家安全事務顧問，鄭雁雄擔任國安公署首任署長以來，帶領國安公署依法履行維護國家安全職責，與香港特區國安委有效協調，監督、指導香港特區維護國家安全工作，深信鄭雁雄會帶領中聯辦繼續支持特區政府依法施政，共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，維護中國《憲法》和《基本法》確定的特區憲制秩序，落實「愛國者治港」原則，並協助推動香港融入國家發展大局。