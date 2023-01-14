台南台鋼獵鷹與台南市觀旅局合作年前最後一次主場周「大城小事」，14日進行首場賽事對上中信特攻，賽前邀請到觀旅局局長郭貞慧蒞臨現場開球。此役獵鷹雖然保有前3節的領先，不過末節遭特攻打出36比20攻勢，最終在主場以111比116苦吞對戰特攻跨季10連敗。

此役賽前獵鷹對上中信是吞下跨季對戰9連敗，上半場獵鷹失誤雖然略多於對手，仍靠著三分外線21投11中，超過5成的命中率讓球隊處於領先，獵鷹64比59領先進入中場，不過決勝節仍考驗著獵鷹，帶著12分領先優勢進入末節，但最後於3分半鐘中信2罰中1追平比分，比賽進入白熱化雙方不斷拉鋸，特攻謝亞軒三分命中後，簡偉儒、谷毛唯嘉隨即各回敬一顆，之後特攻謝亞軒、克力斯、阿巴西合力拿下6分，獵鷹保有最後一波進攻，阿修羅、簡偉儒都錯失外線空檔，最後獵鷹以111比116遭特攻逆轉吞下敗仗。

獵鷹吞下對戰特攻的跨季10連敗，此役浪費前3節領先優勢，賽後劉孟竹教練表示：「提醒球員在防守端的卡位籃板必須要落實，很可惜這區塊並沒有做好，首節被對方抓到25個進攻籃板，在禁區拿下非常多的分數，本來禁區我們應該有優勢，但他們在禁區硬是多了我們26分，今天在整體三分線上保有相當好的命中率，對方幾個關鍵三分確實傷害了我們，保有雙位數領先的時候防守端退防速度太慢，讓對方轉換快攻追分，如何去守著領先的分數仍是我們立即需要改善的。」

簡偉儒此役拿下23分、5助攻、3抄截繳出個人生涯新高，卻不能開心慶祝一番，最後一波外線空檔球繞了1圈而出令他相當自責，簡偉儒表示，「空檔沒想太多，果斷出手，最後一球出手感覺滿好的但很可惜沒進。」

獵鷹今日開箱新洋將飛斯特，他拿下8分，其中有2顆外線，針對他首戰的表現，劉孟竹教練表示：「飛斯特來球隊只跟了三次練球，他有很好的個人能力，但他還在適應球隊整體的感覺及球風，失誤明顯較多，還沒融入球隊的出手節奏跟選擇，傳球的時間點上沒有辦法跟隊友做到配合。」