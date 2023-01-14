富邦集團尾牙今晚在南港展覽館重磅回歸，這是疫情後、睽違2年後，富邦首度舉辦大型實體尾牙；考量疫情尚未結束，今年活動以欣賞表演、摸彩為主，每個員工座位擺放餐盒取代桌菜；富邦集團員工總計1.8萬名參加(含高雄)，總摸彩獎金逾1580萬元，其中，62位幸運兒抽中最大獎、10萬元獎金，預計總中獎人數可達1萬餘人、中獎率超過50％。

這也是富邦合併日盛金後，首度一起舉辦的尾牙，南港展覽館的參與員工人數達1.5萬人。

2022年富邦集團尾牙由曾寶儀擔綱主持，「帥到分手」周湯豪、「天生歌姬」A-lin等歌手精彩表演，與現場1.5萬名富邦同仁們嗨翻南港展覽館。

富邦以「富邦地球隊 永續總動員」為主題，也邀請富邦悍將球員賴智垣、申皓瑋、莊韋恩、陳真、王詩聰、李子強共同演唱活力組曲，並以「正向藍炫風」及「永續綠風暴」的「藍綠PK」模式，規劃同仁演出，現場也佈置行動式魔術、馬戲團、環保造型氣球等。

富邦金控董事長蔡明興透過視訊致詞時表示，去年是充滿挑戰的一年，全球經濟受到疫情、地緣政治、通膨及升息等多重影響，動盪起伏，但憑藉同仁們的團結合作，富邦依舊穩居金控獲利龍頭寶座，連續14年蟬聯金控業每股盈餘獲利王，各子公司營運表現持續優異穩健。