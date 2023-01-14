安坑輕軌今（14）日完成履勘作業，履勘委員提出6項「營運前須改善事項」，須待改善事項完成後提報交通部，待確認後並核發營運許可才能通車，等於農曆春節前通車無望，新北捷運局表示，將在以安全為最高原則的前提下，儘速完成改善事項。

安坑輕軌履勘作業由交通部主辦，由交通部路政司司長林福山擔任召集人，邀集全國各地學者專家共9人擔任履勘委員，依專業領域分為土建組、機電組與營運組。

履勘結束後，委員做出結論共有6項「營運前須改善事項」、11項「一般注意改善事項」以及12項「後續建議改善事項」，針對履勘委員提出的缺失事項，新北捷運局表示，將與新北捷運公司立即進行改善，待取得交通部核發營運許可後，即可辦理營運通車。

不過對於通車時程，新北捷運局回應，必須以安全為最高原則，將積極討論改善事項的完成時間，但若就程序而言，要趕上春節通車幾乎是不太可能。