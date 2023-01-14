「流水席之亂」延燒近2周，雖外界質疑是網路創作文，但至今沒有落幕的跡象。這名自稱Kelly的女網友近日揚言召開記者會提告男方詐欺，更讓人詫異的是，她希望能找到資深藝人擔任主持人，記者會地點還希望是圓山飯店或是文華東方酒店，並好奇若開放民眾參與，「收費500元或多少才合理？」最後更尋求知名律師免費替她打官司。對此，網紅律師李怡貞忍不住開酸：「不先去醫院掛號一下a？」

「請問我該如何聯絡記者？」流水席新娘14日凌晨又在臉書社團《匿名2公社》發文，表示想召開記者會，並提出男方全家人欺騙她結婚的相關事證，發問：「若要告男方全家詐欺，這勝算大嗎？」同時也想找尋一名好心的網友，提供她免費場地開記者會。

對此，網紅律師李怡貞稍早在個人粉專發文，表示看到流水席新娘在網路上詢問，「是否有知名律師無償幫忙打官司？」她連忙拒絕，還說自己突然變得不甚知名，「而且女兒吃很多，先把機會讓給下一位」。

從李怡貞分享的截圖可見，原來，流水席新娘在聲稱要召開記者會的貼文底下留言表示，不想打沒把握的仗，並對這場記者會提出多項訴求，包括：希望能在文華東方酒店或是圓山飯店舉辦；要有一位具有公性力的主持人，如深藝人胡瓜、吳宗憲、張小燕。

此外，流水席新娘也想知道，現場記者是否會提供她採訪費？是否有知名律師願意無償幫忙打官司？最後一點則是：「若有民眾參加這場記者會，每人收費500元或多少才合理？」一連串奇特的訴求，讓李怡貞看傻眼，驚呼：「各種甲郎告告a？哪來的人a？不先去醫院掛號一下a？」