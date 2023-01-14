現場手作DIY攤位，吸引相當多親子共做同樂。(圖／讀者提供)

「金英市集」成為產品推廣行銷平台，將持續推廣成為金門第一個常態性、有品牌的市集。(圖／讀者提供)

金門產業創新中心為協助產創中心進駐青年業者、青創、青農及文創業者有常態性定點市集活動，繼去(2022)年12月中旬在金門產業創新中心前廣場辦理的「金享好農．食在安心」農民市集，今(14)日起一連2天再度辦理「金英青年文創市集」，透過「三金策略」協助青創業者茁壯。

金門產業創新中心指出，此次市集分為早安場及下午場，早安場時間為上午8時至12時，邀集了風車牧場-金門酒糟羊肉爐、大來茶業、嚐一腸。蛋包腸、燕南牛肉乾、蓏穗穰穰工作室、午后珈琲屋等攤商，帶來在地美食與特產商品。

下午場為下午16時至晚上21時，邀集了西半島商行、Hey Yun鈎鈎手、ChaChaAccy、【談醺室】K BEER金門精釀、素食好健康、魚MOM手作、玩布玩、阿城七餅、薰賢工作坊、蘇蘇與貓、[ ñ ] Vintage Store、嚐一腸。蛋包腸、燕南牛肉乾、蓏穗穰穰工作室、午后珈琲屋及榕園燒酒螺等特色攤商，包含文創手作、美食小吃、精釀啤酒等。

此外現場還有手作DIY，手作內容包含：水晶馬賽克杯墊、復古零食手帕巾、手作蝴蝶結(新年鞭炮髮飾、和風花、兔兔蝴蝶結)，吸引相當多親子共做，準備做為新年裝飾。現場攤位的羊肉爐飄香也引來不少消費者購買，做為過年圍爐之選項。

縣府建設處表示，本次辦理的金英市集只是協助青創業者發展的一環，金門產業創新中心除提供空間予青創業者進駐，導入業師陪伴，培育青創業者成長，並透過「三金策略」協助青創業者茁壯，「金英學院」定期邀請專家學者進行專題分享，提升青創意者視野、「金英小聚」定期凝聚青創業者做交流分享，媒合合作商機、「金英市集」成為產品推廣行銷平台，進行產品銷售測試，這是金門產業創新中心定期辦理市集的開始，將持續推廣成為金門第一個常態性、有品牌的市集。