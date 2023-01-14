富邦集團謝年會14日於南港展覽館重磅回歸！受新冠肺炎疫情影響，富邦集團過去兩年未舉辦大型謝年會，隨著疫情趨緩、及政府防疫政策逐步放寬，為感謝及慰勞員工在過去一年的努力，富邦集團今年恢復舉辦集團謝年會，基於兼顧防疫考量將活動形式調整為欣賞表演及摸彩、不安排餐敘，並以「富邦地球隊 永續總動員」為主題，號召共同奔向綠色，致力與地球永續共好。

富邦金控董事長蔡明興開場致詞時表示，很開心在疫情趨緩之際，能慰勞同仁們一年的辛勞並齊聚分享新年喜悅！2022年是充滿挑戰的一年，全球經濟受到疫情、地緣政治、通膨及升息等多重影響，動盪起伏，但憑藉同仁們的團結合作，仍然締造豐碩的經營成果。富邦依舊穩居金控獲利龍頭寶座，連續14年蟬聯金控業每股盈餘獲利王，各子公司營運表現持續優異穩健。富邦金控並於2022年10月合併日盛金控，完成台灣首宗「金金併」里程碑，並預計今年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行之整併，合併後將有助富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。

蔡明興也指出，富邦金控更重視落實永續經營及企業社會責任，富邦金控已連續六年入選道瓊永續指數（DJSI）最高等級世界指數成分股，其中「社會面向」的表現更位居全球保險業第一。展望2023年，市場的挑戰仍鉅，但也正是展現富邦永續經營實力的時刻，期勉同仁們都能秉持「誠信、勤儉、謙和」的三信條精神，落實「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，持續朝「成為亞洲一流的金融機構」邁進！

富邦集團董事長蔡明忠也在謝年會中頒獎給表演團隊及頒贈獎金給中獎同仁。他期勉富邦同仁，謹記蔡萬才總裁的教誨，風險管理是金融業立足的基石，唯有做好風險控管，才能永續經營。同時，面對更加嚴峻的氣候風險與挑戰，掌握資金的金融業將肩負更重要的角色，富邦長年致力永續經營，成果有目共睹，並且在去年正式成為RE100會員、通過SBT目標審查，期盼未來持續領航綠色金融發展，致力邁向永續及淨零目標。

蔡明忠也指出，在富邦集團歡聚之際，也對外傳遞愛和溫暖，今年富邦集團連續第七年捐贈創世基金會，共捐贈375萬元，同時贊助植物人常年經費750萬元，幫助街友、獨居長輩、清寒單親媽媽等弱勢人士也能溫暖迎接新年，與社會共好。

2022年富邦集團謝年會以「富邦地球隊 永續總動員」為主題，邀請富邦悍將球員賴智垣、申皓瑋、莊韋恩、陳真、王詩聰、李子強共同演唱活力組曲，並以「正向藍炫風」及「永續綠風暴」的「藍綠PK」模式，規劃同仁演出，現場也佈置行動式魔術、馬戲團、環保造型氣球等，打造如嘉年華盛典般的歡樂氛圍；場外則透過拍照主題區、Fubon Angels迎賓見面會及ESG問答等活動，傳遞富邦永續理念。富邦謝年會今年也是星光熠熠，由「全方位主持人」曾寶儀擔綱主持，「帥到分手」周湯豪、「天生歌姬」A-lin分別帶來精彩表演，與一萬多名富邦同仁們嗨翻南港展覽館。

2022年富邦集團謝年會分為北高兩場，總計1.8萬員工參加。總摸彩獎金逾1,580萬元，其中62位幸運兒可以抽中活動最大獎10萬元獎金；預計整體中獎人數可達1萬餘人、中獎率超過50％。在農曆年前夕，富邦金控帶給同仁們一場難忘的謝年會。