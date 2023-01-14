去年九合一選舉，民進黨大敗，總統蔡英文辭去黨主席負責，至於行政院長蘇貞昌的去留，也讓蔡英文相當頭疼。民進黨立委高嘉瑜12日晚間出席民進黨主席補選候選人賴清德「向黨員報告」座談會，卻遭綠營支持者狂嗆「下台」，並比出「倒讚」手勢。對此，曾名列「十一寇」之一的前立委林濁水今（14）日就表示，「想不到有人會搬十幾年前的11寇現象來檢討倒蘇現象，這很怪」，引發討論。

林濁水今日在臉書上表示，「想不到有人會搬十幾年前的11寇現象來檢討倒蘇現象，這很怪」，林濁水也直言，「11寇直接針對總統，根本不會找閣揆當替死鬼，這和現在猛打閣揆以掩護總統而稱雄，完全相反」。

林濁水更接著點出，蔡英文的施政，「錯在面對強敵軍演，因應政策（包括兵役政策）猶豫，鄭文燦所謂的抗中保台被成功操作成為恐懼牌，就是這樣造成的」，最後林濁水也說，「至於論文門涉及的不是策略問題，而是更嚴重的價值立場和社會衝突的問題，所以後果才這麼嚴重」。