農曆春節即將到來，大樹區公所為關懷轄區內低收入戶及邊緣戶等弱勢家庭，於今天上午在大樹區行政中心前道路舉辦「大樹有愛 寒冬送溫情」活動，期盼在農曆年前給予弱勢族群更多實質的助益及關懷，感受到大樹區滿滿溫暖的人情味。

今日活動高雄市議員邱俊憲、議員江瑞鴻、議員黃飛鳳、議員張勝富服務團隊、議員吳利成夫人、台塑公司蔡協理亦親臨活動會場致意。

今年活動除邀集轄內寺廟、慈善團體、民間企業、社區、善心人士發放慰問金、物資外，現場也免費提供義剪及X光巡迴檢查等服務，另外檨腳社區發展協會與大樹新吉庄社區發展協會計發動志工30餘人，協助行動不便、懷孕或老弱之民眾領取物資；台塑公司仁武廠特別貼心提供大型置物袋，讓弱勢民眾將外界滿滿的愛心與祝福裝帶回家。

活動配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，落實全程佩戴口罩，並依規劃動線出入口進行手部消毒，呼籲民眾落實個人防護措施及配合各項防疫規範；現場亦配合中央衛福部擴大發放低收入戶每人9劑快篩試劑，以落實政府關懷弱勢民眾的用心。

大樹區區長陳靜蘭表示，為照顧更多弱勢族群，本年度特別將邊緣戶納入發放對象，期盼藉此活動拋磚引玉，讓更多民間團體共同響應，有錢出錢，有力出力，一起加入關懷社會的行列，讓轄內弱勢族群感受到溫暖與愉悅心情過個好年。

區長陳靜蘭也特別感謝台塑公司協理蔡奇麟對地方之關懷與貢獻，及八正堂功德會邀請國寶級郭春甫老師之得意門生親至現場揮毫致贈春聯，讓弱勢家庭同沾過年喜氣，溫馨場面讓今年的活動劃下圓滿的句點。