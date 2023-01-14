30歲日本女星森咲智美13年前以「賽車皇后」身份出道，還曾是偶像組合「OS☆U」成員，後來在寫真領域闖出一片天，有「國民情婦」、「日本最情色寫真偶像」等封號；森咲智美擁有G罩杯火辣身材，日前分享沉浸泡澡畫面，一絲不掛只有泡沫遮身體，讓粉絲看了直噴鼻血。

森咲智美在IG擁有破5百萬粉絲，平時她都會分享生活美照、工作穿搭或個人活動資訊等；日前她曬出一張浸泡在泡泡浴中的性感照，全身一絲不掛，只有白色泡沫擋住她傲人身材，胸前春光若隱若現，鎖骨和肩頸線條都讓人忍不住多看幾眼，畫面十分養眼撩人。

而森咲智美也在文中透露，她參與演出的新戲劇作品《スター派遣！今田プロダクション》資訊，希望粉絲們能夠支持；不到一個星期就有大票網友留言，稱讚她的火辣身材外，也都很期待能在電視上看到她。

其實森咲智美因為超兇身材，也招來不少困擾，像是被女生問可不可以試摸胸部，或是問一些與大胸部相關的疑問；而她也曾說因「負擔」重影響跑步速度，一度表示「如果胸部變小一點，可能平時跑步就會比較容易」。