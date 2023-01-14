知名Youtuber滴妹過去因與哥哥阿滴一同經營語言學習頻道，專業又親切的形象深植人心，加上親民不做作的性格，受到大票粉絲喜愛，近日她在IG透露出席企業尾牙時，碰到難得來台的日本「牛郎界帝王」羅蘭，更順利要到多張合照，其中一張照片哥哥卻亂入，令許多網友笑虧：「畫面被破壞了啦！」

滴妹14日在IG分享，前一晚尾牙碰到同場的羅蘭本尊，「見到了羅蘭本人！覺得好高！感覺是一個非常自律又嚴以待己的人」，滴妹接著透露，所有人皆想跟他拍照，她和阿滴也幸運搶到機會合照，暗自竊喜地說，「發上來炫耀，謝謝Roland！人真的很nice」。

阿滴(左1)被虧是亂入畫面。(圖/滴妹 IG)

照片中，可見滴妹輕靠在羅蘭左邊，身高159公分的她，看起來有些小鳥依人，阿滴則站在右方，露出陽光燦爛的笑容，並比出勝利YA手勢，這幕畫面曝光後，網友紛紛笑虧阿滴亂入：「很明顯羅蘭靠得離滴妹比較近，方便之後把哥哥那一邊的照片裁掉，十分貼心」、「阿滴怎麼像亂入」、「好像羅蘭在服務客人的時候，有個戴漁夫帽的宅宅亂入。」