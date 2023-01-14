鄭亦真（左）與小綱下午開心舉辦文定儀式。（sosi喜喜攝影工作室）

中天美女主播鄭亦真與老公小綱去年7月登記結婚，於今日（14日）下午舉辦文定，沒想到一切過程都相當順利圓滿，卻在最後一刻出現婚禮最怕發生的事情，果然新郎「鑽戒」忘了帶來現場，但好在下午只是先舉辦文定儀式，還沒有要使用到鑽戒，但距離要在教堂舉辦證婚儀式，只剩下最後倒數90分鐘，必須要趕快找到婚戒。

鄭亦真文定儀式穿上非常喜氣的大紅色加上金絲刺繡的禮服，雖然上半身禮服採用桃心領，小露香肩卻不會太過性感，很適合文定儀式，儀式中也採用最高規格，也因為婆婆很重視，所以擺到12禮，不過因為為了舉辦婚禮，夫妻倆為了籌備繁複的項目，已經好久沒有好好下廚在家吃頓飯，就連「做人」的環節，近期也是忙到只能先喊「罷工」，不然真的就是超時工作了。

這對新人一大早就開始妝髮，一路忙到文定結束，正準備更換衣服的時候，新郎新娘突然不知道為什麼，開始手忙腳亂起來，親友們關心之下，才發現原來找不到結婚鑽戒，鄭亦真也笑說：「這種電影才會出現的情節，真的沒想到會在自己的婚禮發生，但還好不是到了儀式才發現沒帶鑽戒。」

好在新郎隱約記得鑽戒放在哪裡，也趕快請親友回家拿，不過更驚險的是親友翻箱倒櫃後，還是找不到鑽戒，只好趕快開視訊遠端連線找戒指，鄭亦真也說：「原先還擔心婚禮會忘記帶戒子，所以從頭到尾都擺在原包裝的袋子裡面，也不敢拿出來戴。」最後終於在小袋子裡找到鑽戒，而時間也距離證婚儀式不到半小時，往返車程也是相當緊湊，不過還好有找到，算是虛驚一場。