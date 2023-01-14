企排第13周在14日的壓軸賽由女子組前段班正面對決，由高雄台電出戰穩居后座的台北鯨華，鯨華甘可慧、吳芳妤、林書荷與 Bia 四人輪流「伺候」台電，加上防守上有效抵擋台電黃瀞萱、黃芯瑜以及陳姿雅三人的攻勢，鯨華就以 25比22、25比17、26比24直落三擊敗台電拿下13連勝。

開局鯨華火力全開，甘可慧與林書荷的變換節奏攻勢讓台電吃不消，加上台電失誤送分，鯨華很快取得4分領先，吳芳妤在四號位的猛烈攻勢，讓鯨華繼續擴大領先優勢。此時台電吹起反攻號角，黃芯瑜與黃瀞萱一左一右的攻勢將差距縮小至1分，更靠劉煜淳的攔網得手，雙方戰成平手，戰況陷入膠著。

隨後鯨華靠著 Bia 兩次在二號位的攻勢取得領先，迫使台電喊出暫停。暫停回來，兩隊多次來回讓現場觀眾看的熱血沸騰，最後靠著吳芳妤的攻擊得手，鯨華先下一城。

第二局鯨華 Gabi 與 Bia 聯手出擊，幫助球隊取得3分領先，台電立刻喊出暫停調整。暫停回來，鯨華繼續展現猛烈的攻勢，林書荷與 Bia 的攻擊讓台電吃足苦頭，鯨華迅速取得6分的領先優勢。隨後台電黃芯瑜與黃瀞萱率隊急起直追，但鯨華吳芳妤可不同意，關鍵時刻攻擊得手穩住領先優勢，第二局再由鯨華收下。

進入關鍵第三局，台電有輸不得的壓力，陳姿雅與李姿瑩兩人的攻勢幫助球隊取得分數，但鯨華甘可慧連續的攻擊得手，再次幫助球隊取得領先。此時台電吹起反攻的號角，黃瀞萱多次成功的攔網成功幫助球隊追平比數，兩隊一路糾纏到 Deuce，最後鯨華仍技高一籌，靠著 Bia 在二號位的攻擊得手拿下本場比賽勝利。