新北市一名3歲男童日前與媽媽去淡水遊玩，卻因遊客太多與母親走散，警員獲報後到場協助，但因年紀太小無法完整表達自己姓名與家人聯絡方式，警員只能牽著他在淡水老街上尋人，最後幸運在半途遇到男童母親，結束一場虛驚。

本月11日下午4時許，淡水警方接獲報案，表示有3歲男童走失，警員立即趕到現場，並試圖安撫他的情緒，雖然男童並沒有哭鬧，但也因年紀太小，無法清楚表達自己姓名與家人的聯繫方式。

而在現場也遲遲未見到男童家人前來尋找，因此警員只能用最間單的方式，牽著男童沿淡水老街徒步搜尋，並幸運的遇見正在尋找兒子的男童母親，當她看見有警方陪同，也頓時放下心中大石，並感謝警方的協助。

警方呼籲，春節連假期間，淡水老街觀光人潮更是擁擠，幼童活動力充沛，家長需在旁看顧避免走失或發生危險，平時可教育孩童牢記家長電話及住家地址，若發現兒童不慎走失，可以立即撥打110請求警方協助。