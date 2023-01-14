副總統賴清德為投入黨主席補選，開啟全台巡迴座談檢討會，屏東場14日下午登場。（謝佳潾攝）

副總統賴清德為投入黨主席補選，開啟全台巡迴座談檢討會，屏東場14日下午登場，不少基層黨員針對屏東縣長選舉結果提出不滿，怒訴有黨員幫國民黨站台、扯後腿等選舉亂象，更有人直言，民進黨早已失去當初的精神，完全為利益掛勾、派系紛爭。

去年九合一大選，民進黨大敗，僅拿下5縣市，當中屏東縣更是以不到1萬2000票的差距險勝，令不少支持者傻眼與憤怒，直接就在賴清德的座談檢討會上開嗆。

有民眾怒訴，這次屏東縣長選舉贏得這麼難看，就是因為出現民進黨幫國民黨站台的亂象，請問到底是要投給哪一黨？另名民眾也說，這次選舉的慘敗，就是因為很多年輕人不投票，長期支持民進黨的人也選擇蓋廢票，而原因無他，就是大家都看不下去了。

他說，很多黨員、黨工都去支持沒掛黨參選的人，實在亂七八糟，團結不是用嘴巴說的，今年選舉你去給人家扯後腿，改天你喊團結時誰理你，這個原因黨部都不去檢討，那心中的恨與怨，如果黨部不去化解的話，沒人蓋得下去。

還有民眾說，屏東縣長初選3名候選人殺得刀刀見骨，但選後不僅沒見到傷口癒合，也沒看到黨內大老出來協調，不知道還要不要支持這樣的政黨。

另有支持者直接嗆說，第一次看到縣長是由不分區立委提名參選，毫無民意基礎，現在的民進黨已無當初的精神，完全為利益掛勾、派系紛爭，看看老前輩哪有分什麼英派、新潮流，大家都是民進黨系，如果民進黨再這樣下去，只會更慘。

針對基層黨員的炮火四射，賴清德並未正面回應，他說，守護台灣、促進民主、和平繁榮是民進黨下個階段的使命，除要拚經濟、顧民生，也要強國防，台灣不孤單，我們不用怕，在黑暗中勇敢唱歌向前走，一定可以克服困難。