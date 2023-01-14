沈嶸（中）資助「寒士吃飽30」活動。（創世基金會提供）

命理師沈嶸有感於2023癸卯年「貪狼化忌」的特殊氣場，各行各業都遭受通膨升息的打擊，特別通靈「2023年錢包開運法」幫大家聚財旺運。她針對各個生肖適合的錢包顏色如下：鼠為深藍、牛為黑、虎為多色或印花、兔為淺藍、龍為黃、蛇為粉、馬為金屬色、羊為綠、猴為灰、雞為大紅、狗為大地色以及豬為桃紅，只要選擇對應生肖的皮夾顏色，就會擁有發財好運。

如果無法更換新錢包，也可選擇對應顏色的衣服、配飾或日用品，藉此增強自身的運勢。另外，沈嶸強調錢包一定要選擇長夾或零錢包，不要選擇會折疊紙鈔的短夾，尤其過年期間錢包內的錢最好盡量是新鈔，才能匯聚欣欣向榮、萬象更新的氣場。如果有到廟宇祈求開運物、發財金，或購買幸運小物，可以放入錢包中，會立即升級為「好運錢包」。

而她發起的「每月捐10萬，持續20年」公益計畫，目前捐款已累計達400萬元，持續朝向總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。本月沈嶸捐贈「財團法人創世社會福利基金會」資助「寒士吃飽30」活動，並加碼贈送「魔法洗衣精100瓶」、「正能量書籍100本」，總物資捐贈累計15435份。