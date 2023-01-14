新竹街口攻城獅「南港輪胎雙獅好友日」主題周，14日吸引4694位獅紫軍進場獅吼。攻城獅主場出戰聯盟龍頭新北國王，攻城獅上半場靠著班尼特勁爆表現，帶著14分領先進入下半場，易籃後攻城獅攻守兩端略顯不穩，遭新北國王反超比分，終場前4秒，朱雲豪掌握轉換快攻機會殺入籃下取分，幫助攻城獅鎖定勝局，終場攻城獅以107比106擊敗新北國王，目前以9勝8敗暫居聯盟第3。

攻城獅整場比賽領先時間達36分鐘，但末節新北國王利用連續三分進球逆轉比分，但在林冠綸總教練改變防守陣型後，攻城獅成功擋下幾次新北國王猛攻。林冠綸總教練表示，「由於原先設定的防守策略發揮較差，我們選擇在末節最後幾回合改採1-3-1區域防守，一方面能減少班尼特的體能流失，也能讓他更專注在守護籃板，收到很好的成效！」

攻城獅以3連勝作為上半季收尾，林冠綸總教練非常肯定全隊的表現，特別提到攻城獅是連續3場比賽在比分拉鋸下取勝，可看出本土球員在關鍵時刻的決策能力大幅進步，也直言，「這是上半季最大的收穫之一。」

朱雲豪本場比賽攻下12分，包含2記三分彈與終場前關鍵上籃，朱雲豪表示：「原本設定是要喊短暫停，但看到我們有多打少優勢，決定勇於攻擊籃筐！」除了朱雲豪的好表現外，林冠綸總教練也提到班尼特的回歸，是攻城獅近期連勝的主因之一。

班尼特本場比賽攻下35分、12籃板、4助攻，也在場上做出多元的慶祝動作嗨翻風城主場，對此班尼特開心表示：「目前我的身手大約恢復到70%，我們必須把握農曆年期間持續苦練，期待我們下半季會展現更全面的團隊球風。」

本周末為攻城獅與統一獅聯手舉辦的「雙獅好友日」圓滿落幕，繼昨日統一獅球星到場挑戰秘密任務，今日攻城獅Muse Girls聯手統一獅Uni-girls啦啦隊帶來多次精彩熱舞，且雙方吉祥物瑞迪與萊恩也在中場休息時進行五項競技PK賽，最終由攻城獅瑞迪成功捍衛主場，勇奪籃棒界最強吉祥物頭銜！除了豐富的周邊活動外，本周末推出的雙獅主題籃、棒球衣也在今日熱銷一空，攻城獅官方商品部兩日總銷售額突破135萬。在今天雙獅女孩同場加持下，本週推出的女孩壓克力立牌扭蛋也是全數完售！