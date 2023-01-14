【又嘉氣象報報】冷空氣影響至小年夜 預估除夕當天回溫

隨著強勁冷氣團逐漸南下，全台各地氣溫急凍，氣象局針對8縣市發布低溫特報，北台灣下探10度，持續時間將從明（14）日到16日清晨，且全台降雨機率增加，預估最冷時間點為下周一清晨到下周二清晨（1/16-1/17），下周三冷氣團減弱沒多久，又將迎來下一波東北季風。

氣象局表示，明（15）日基隆北海岸及大台北山區東側雨勢特別顯著。（圖／氣象局提供）

氣象局資料顯示，今夜到明日鋒面通過後，會有一波冷空氣南下，全台各地降雨機率提高，桃園以北及東北部雨勢持續，尤其基隆北海岸及大台北山區東側雨勢特別顯著。

溫度方面，明日北台灣明顯轉冷，白天下滑到只剩下15度，晚間更是下探12度；其他地區清晨低溫仍有約19度，白天高溫20至22度，入夜後低溫約16度。氣象局也發布低溫特報，從明天傍晚起至16日，基隆、台北、新北、桃園有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）的機率，連江恐有持續6度左右氣溫（橙色燈號），而新竹、苗栗及金門低溫也有機會下探10度（黃色燈號）。

氣象局預報員趙竑預估，這波降溫最冷時間點為16及17日清晨，北部11、12度，中部13、14度，南部15、16度，局部地區可能出現更低溫，18日冷氣團減弱稍微回溫兩天，20日將再迎來一波東北季風。

值得注意的是，16、17日水氣逐漸減少，主要是迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨，雨停的空檔時間增多，中南部雲多可以見陽光；到了18、19日環境風場轉東風，雨區以桃園以北、東半部有短暫雨。

氣象局預估，最冷時間點為下周一清晨到下周二清晨（1/16-1/17）。（圖／氣象局提供）

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文指出，最新一報的歐洲數值及美國全球預報「都瘋狂啦！」表示大年初三（1/24）還會有一波頗具規模的強烈冷空氣襲台。該粉專也強調，預報時間還長，變數仍大，「先有過年期間可能持續偏冷的心理準備就好」。