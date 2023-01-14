市場瀰漫通膨降溫的樂觀氣氛，加上美企財報季登場銀行股報喜，美股13日全面收紅。道瓊指數收漲逾百點，標普指數與那斯達克指數不僅收在1個月高點，同時創2個月來最大周漲幅。

金融股是周五標普指數的撐盤主力，摩根大通和美國銀行第四季財報優於預期，富國銀行與花旗集團營收雖佳但獲利未達標，然這四家銀行股價全漲，標普500金融股指數收高1.6％。

12日出爐的美國12月消費者物價指數（CPI）年增率，從11月的7.1％再降到6.5％，通膨持續降溫，應可給美國聯準會（Fed）放緩升息的空間。貨幣市場投資人預期，Fed 2月宣布升息1碼的機率高達91.6％。

周五道瓊工業指數漲112.64點或0.33％，收在34,302.61點；標普500指數收漲0.4％，報3,999.09點；那斯達克指數終場漲0.71％，以11,079.16點作收。

標指收在去年12月13日以來最高點，那指創去年12月14日來收盤新高。標指一掃去年寫下2008年來最大年跌幅的陰霾，今年以來漲了將近4％。

周線部分也是全面收紅，道指周漲2％，標指周漲2.7％，那指周漲4.8％。標指與那指皆寫下周線連二紅，同時締造去年11月來最大單周漲幅。

通膨可望觸頂回落的樂觀氣氛帶動風險資產漲勢，加密貨幣也跟著受惠，整體市值回升到1兆美元之上，為去年11月來首見。

全球第一大加密貨幣比特幣連漲11天，14日（周六）飆破2.1萬美元，盤中漲幅多達7.5％來到21,299美元，是自11月8日以來首度站上2萬美元大關。

展望下周，18日出爐的12月美國零售額數據及企業財報預料是投資人關注焦點。11月零售額月跌0.6％，創11個月來最大跌幅，若12月續跌，進一步證明Fed激進升息已讓經濟動能冷卻，經濟師預測上月零售額月跌0.5％。

預定下周發布上季業績的企業，有高盛和摩根士丹利（17日）、寶僑及網飛（19日）等。