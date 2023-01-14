張文帝洋樓修復工程落成啟用典禮由縣長陳福海(中)主持，正式對外開放參觀。(于家麒攝)

縣長陳福海(左3)致贈感謝狀予修復匠師，感謝他們的辛勤努力下，修復工程終於如質完成。(于家麒攝)

縣長陳福海(後排中)及與會來賓與修復匠師們(第一排)合影留念。(于家麒攝)

在解說員(左1)的導覽下，一一向來賓細說張文帝洋樓的歷史文化與特色。(于家麒攝)

張文帝洋樓為金門僑鄉文化代表建物之一，充滿著南洋風。(于家麒攝)

洋樓早期為防盜匪，窗下預留的「射口」可發揮強大的禦敵功用。(于家麒攝)

洋樓早期借用予國軍駐軍使用，鐵窗上還留著清晰可見的「國徽」。(于家麒攝)

張文帝洋樓為金門僑鄉文化代表建物之一，建成於1935年，係馬來西亞華僑張文帝親自回鄉監督，為想落葉歸根金門的雙親興建用以頤養晚年之宅第。2016年張氏家族將洋樓捐贈予金門縣政府後，在文化部文化資產局的支持下，由金門縣文化局進行修復工程，今(14)日下午在縣長陳福海主持下舉行修復工程落成暨修復特展啟用典禮，正式對外開放參觀，讓民眾得以一窺洋樓的絕代風華。

「張文帝洋樓修復工程落成暨修復特展啟用典禮」以「洋樓源深 匠藝彌新」為主題，特邀請參與修復施作之傳統匠師們出席，為大家分享張文帝洋樓修復過程的點滴。金門縣長陳福海也致贈感謝狀予十三位傳統匠師，並以張文帝洋樓修復工事圖的典藏儀式，正式宣布張文帝洋樓修復工程的正式落成與修復特展的啟用。

金門縣長陳福海表示，張文帝洋樓修復工程雖歷經新冠肺炎疫情搗亂工料與工期，但在文化局、匠師與營造團隊的辛勤努力下，修復工程終於如質完成，未來將由文化部文資局活化為文化資產修復人才培育基地展開新生，培育更多專業的傳統匠藝人才，為金門的傳統匠藝精神與傳習揭開新的篇章。

文化局則表示，張文帝洋樓建築風格與工法具特殊性，幾經演變亦保留諸多時代痕跡，匠師們修復工程中秉持尊重歷史及修繕傳統，在紮實的傳統技術下謹慎擇用新的工法，充分展現出傳統技藝的精湛與匠師精神復興。

文化局也指出，張文帝洋樓今天落成啟用後，同時展開修復特展。除了除夕休館外，全年開放民眾參觀。開放時間為每天上午9時至下午5時（除夕休館），夜間照明時間為下午6時至9時，春節期間(1月22日至29日)並安排有定點解說。

張文帝洋樓修復工程的每一個細節，都是匠師與修復團隊投入諸多精力去完成，此次亦藉由修復特展精選16處張文帝洋樓修復工程特色點進行展示，透過展示解說牌與導覽手冊解說其背後的建築典故與修復工法，讓參訪者了解張文帝洋樓修復工程背後的用心與努力。