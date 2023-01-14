西安發現中國古代最早的五橋並列遺址，體現都城禮制最高等級。圖為長安城平面圖。（西安市文物局）

「西安市文物局」微信公號14日消息，「天街小雨潤如酥，草色遙看近卻無」韓愈這首詩裡，呈現唐朝長安城初春小雨的優美景色，詩句「天街」就是盛唐時的朱雀大街。西安市文物保護考古研究院12日消息，考古人員在配合小雁塔歷史文化片區綜合改造項目中，發現了橫穿朱雀大街的水渠及渠上5座橋梁基址，這是目前經考古發掘出土的中國古代最早的五橋並列遺址。

2021年5月以來，為配合小雁塔歷史文化片區綜合改造項目，西安市文物保護考古研究院在小雁塔西北角工地開展考古發掘工作，取得重要收穫。

至今已發現隋唐長安城朱雀大街、外郭城第七橫街、橫穿朱雀大街的水渠及渠上5座橋梁基址、朱雀大街東側水溝及其上與第七橫街相通的2座橋梁基址、安仁坊西北牆角、角門及其外側水渠上的磚砌涵洞遺址，還發現明清時期薦福寺西北角院牆、圍溝及院外2處骨灰瘞埋遺跡。出土各類文物350餘件，包括陶器、釉陶器、唐三彩、瓷器、銅器、銅錢、鐵器及建築構件等。

「 南朱雀，北玄武」，顧名思義，朱雀門是在西安城牆的南面。何以命名為「 朱雀」？這與中國古代傳統的「 五行」學說有關，「 五行」即金、木、水、火、土。古人常將其與顏色、方位等眾多事物聯繫起來解釋社會與自然現象。古代星宿信仰中的「 四象」包括青龍、白虎、朱雀、玄武。

其中，朱雀與五行之火、顏色之紅、方位之南相匹配。因此，古代皇城的南門通常稱為朱雀門，朱雀門外的街道，就是朱雀大街。唐朝的朱雀大街又名天門街，簡稱天街。隋唐朱雀大街是連接皇城朱雀門與外郭城明德門的南北向大街，是隋大興唐長安城的中軸線。

中國古代以向南為尊，帝王面南而坐，南面稱王，北面稱臣，皇宮也是坐北朝南，因此，南面朱雀門，成了等級最高的門，在當時的長安城，朱雀大街不僅是只有帝王將相才能走的第一街，還是當時長安城唯一一條可以進入長安內城的大道，來自世界各個國家的使臣與商人都要從這裡進入長安城，威嚴壯闊的朱雀大街上留下了無數各國友人的足跡，見證了那個時代萬國來朝的盛大景象與燦爛輝煌。

此次考古，在橫穿朱雀大街的東西水渠上發現5座東西並列的磚砌橋基，皆為南北走向，等距離排列。橋基下的渠岸兩側疊澀砌磚（一種古代磚石結構建築的砌法），磚基與渠岸之間開挖有生土槽，其下鋪設石礎，上原安置木柱，建有木橋。居中橋基最寬，橋基北側發現5個礎石遺跡，其中尚存3個。兩側4處橋基略窄，完整者南北兩側各存4對礎石。據考古實測，中橋恰位於隋唐長安城朱雀大街的中軸線上，與明德門五門道的中門道南北相對。

作為唐長安城的主幹線，朱雀大街到底有多壯觀呢？據《長安志》等文獻記載，朱雀大街的寬度，廣百步，折合今150米。根據20世紀五六十年代的考古勘探數據，朱雀大街的寬度達150--155米。根據本次發掘的中橋位置及與朱雀大街東側水溝邊界的測量，結合近年來考古發掘成果，考古專家推算朱雀大街的實際寬度大致為130米左右（不含路溝）。

本次考古還發掘出隋唐安仁坊西北角牆基，在安仁坊北牆發現一座角門遺址，門外水渠上發現磚砌涵洞。根據涵洞使用的手印磚等材料，推測大致為盛唐以後。

安仁坊位於皇城之南，據文獻記載，本應僅開東西二門。因其西北隅唐時為薦福寺浮圖院，院門北開，正與薦福寺寺門南北相對。本次發現的角門形制簡單，應是薦福寺的一處便門，從一個側面反映出唐代薦福寺佈局和裡坊制度的發展變化。

朱雀大街五橋並列遺址位於皇城朱雀門外1200多米外，與朱雀門和明德門遙相呼應，體現了都城禮制的最高等級，對於隋唐長安城形制布局及禮儀制度的研究具有重要意義，這也是目前經考古發掘出土的中國古代最早的五橋並列遺址，是明清都城中軸線上設置五橋的發端，也是中國都城禮制文化起源、傳承和發展的實物見證。