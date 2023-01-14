有「美胸女神」封號的香港女星李彩華(前藝名李彩樺)，39歲仍保有火辣身材，近日她曬出滑雪美照，在雪地只穿Bra Top，好身材全都露，讓網友都驚豔不已。

李彩華在雪地中脫掉粉色吊帶褲，露出黑色Bra Top，擺出各種撩人姿勢，火辣好身材一覽無遺，讓網友看了都大讚她超正、性感，還有人忍不住問「不冷嗎？」

而李彩華接受《東網》採訪時，也透露這次滑雪行有豔遇，一名外國人先是偷拍她，後來還上前向她要聯絡電話，說要把照片傳給她，讓她相當驚嚇，不過因為很想要知道對方拍攝的內容，因此就把友人的聯絡方式給他。

幸好收到的照片都是正常角度拍攝，而事後這名外國男子還想約她吃飯，但遭到李彩華一口拒絕，因為她覺得用這種方式認識太詭異，她無法接受。其實，李彩華2019年和交往半年的大陸富商Eric閃婚，未料婚姻僅維持19個月，就以離婚收場，她坦言分開原因是疫情，因長期分隔兩地，感情變淡了，離婚後她也不打算跟前夫要贍養費。

據悉，Eric是在大陸經營鋼鐵生意的年輕企業家，身家超過10億，家族擁有一間約40億台幣的四合院，不過，李彩華也是演藝圈的「小富婆」，很早就開始投資房地產，在世界各地已擁12個物業，身家也上億。