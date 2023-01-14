自民進黨於去年11月26日九合一大選慘敗後，內閣改組的呼聲就甚囂塵上，傳出前副總統陳建仁、國安會祕書長顧立雄都是下屆行政院長的可能人選，但隨著立法院會期延至19日，現任閣揆蘇貞昌留任的聲音於民進黨內再度出現。不過資深媒體人吳子嘉在今（14）日節目《董事長開講》中表示，據他得到的最新消息，蘇必定會在立院會期結束、19日那天走人。

吳子嘉聲稱，閣揆換人是已經協商好的，蘇貞昌自己也知道，並且跟總統講好，休會當天晚上拍完照後就總辭，「這是決定好的腳本，原本13號要演出，現在改成19號。」他認為，蘇貞昌這個人很簡單，就是酷愛權力，原本走了就算了，「結果在那邊扯啊弄啊，最後搞到難看收場。」

對於蘇貞昌留任行政院長的可能性，吳子嘉認為只有一種情況，那就是立法委員全都支持他，但由於民進黨支持度陷入低迷，現在綠營立委全都嚇死了，哪個人敢出來慰留蘇、肯定現任內閣政績。他強調，「蘇內閣民調一直下滑，低到34.7%，蘇貞昌只要當行政院長，他就會害死這些立法委員，蘇貞昌走定了，他一點機會都沒有。」

吳子嘉還提到，其實打從去年11月26日民進黨慘敗，就代表台灣人民已經判定蔡蘇內閣倒台，這是所有民眾給民進黨、總統蔡英文、蘇貞昌最大的否定，這就是責任政治，蘇貞昌已經沒有行情了。另他還指出，蘇發佈超徵稅收6000元全民共享等重大政策，那是因為想要多賴兩天，跟國安局長陳明通半年前不幫前新竹市長林智堅說話，現在卻大喊冤獄一樣，這就是最後一搏，「沒官當了也要找理由揩油一下。」