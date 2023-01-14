去年民進黨九合一大敗之後，外界要求行政院長蘇貞昌下台的呼聲不斷，總統府也已證實，將會在立法院這個會期結束後研商內閣改組事宜，沒想到在蘇貞昌下台前，卻硬推高階警職調整，警政署日前發布87名高階警職調整案，因此讓人質疑是否為2024做打算。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉14日就表示，蘇貞昌的個性就是「虛張聲勢、困獸猶鬥」，如果出來選2024「怎麼會選得上？」

因警政署副署長等多名三線三星高階警官下周屆齡退休，牽動三線二星縣市警察局長等重要警職，警政署12日發布史上最大規模、87名高階警職調整案，統一16日到任。其中，包括台北市警察局長張榮興、新北市警察局長廖訓誠等人，六都就換了5位局長。行政院長蘇貞昌即將下台，此時卻仍硬推高階警職調整，有違人事派任慣例，備受各界非議。

而在14日的網路節目《董事長開講》中，有網友表示疑惑，「蘇貞昌趁下台之前人事大調動，地方的重大建設大宣傳，是否在收買人心準備選總統？」吳子嘉則表示，「蘇貞昌可以參加黨內初選，但他絕對沒有機會，怎麼會選得上？」最後吳子嘉更斷言，「蘇貞昌這個人的個性問題，就是『虛張聲勢、困獸猶鬥』，就是沒有用的老頭，他下台了之後就沒有他的新聞了」。