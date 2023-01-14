近年最流行的一句話就是「阿姨我不想努力了」，但如果現實中碰到會怎麼選擇？一名男網友表示，自己因為公司調動，必須搬到外地，透過朋友找到了講話很豪爽的包租婆，對方提出一個條件，只要原PO做到，水電住宿都免費，讓他心動不已，但也覺得怕怕的。

原PO在《Dcard》PO文「鄉下的包租婆想養我怎辦」，他表示，自己因為公司調職，要搬到苗栗居住，透過在地朋友介紹一名熟識的包租婆，對方年齡大約在50歲左右，講話豪爽，更稱中部地區到處都有房子，還說年輕時候求愛的男人絡繹不絕，還有大企業家提出包養要求。

原PO說，自己只能默默聽對方說話，好像顯得很不諳世事，於是就表示要再考慮一下。但包租婆相當熱情，更表示自己有棟新買的透天厝還沒整理，看在朋友面子上，只要原PO可以跟她一起整理，就能免簽合約直接入住，且沒有期限。

考量到通勤到公司只要10分鐘，屋況、採光通風都良好，原PO覺得自己中了大獎，便答應了，也立刻跟朋友報備。就這樣和包租婆一起整體房子，期間一起去逛家具店，挑選沙發、桌椅、冰箱，整整5天，連用餐都一起，包租婆豪邁表示，房子是她的，所有的錢都她出就好，原PO想幫忙分攤還被阻止。

但也正因為如此，原PO反而開始退縮，直言對方態度堅決，自己不知該如何拒絕，「她對我這麼好，我反而怕怕der...」。網友看到也紛紛打趣：「請問阿姨在苗栗哪裡？我想拜訪一下」、「眼睛閉上就好了，少奮鬥20年。」、「大姐根本不在乎這點小錢，你就給她養吧，男人這種機會可遇不可求」、「可惜我在台南，不然就一起合作，認大姐當乾媽」、「真的不用努力了，羨慕」、「認真說，天下沒有白吃的午餐，今天欠了這些，哪天她提出奇怪的要求你要怎麼環這個人情，到時候你拒絕的暸嗎」。