電動車大廠特斯拉13日無預警下調美國地區售價，讓許多人十分心動，但也讓不少早幾個月購買的消費者氣炸，一名剛入手Model Y的女車主直呼自己根本被騙了，剛買完就感覺虧了1.3萬美元（折合新台幣約40萬），甚至放話：「從此以後不再買特斯拉」。

綜合外媒報導，特斯拉此次宣布各車款大幅降價，價格減少數千美元到最高的2.1萬美元不等，但有三名剛買特斯拉的消費者受訪時都非常憤怒，在降價前買下Model 3、Model Y，無法享受到這波「大降價行情」。

西蒙斯（Marianne Simmons）在9月以7.7萬美元購買Model Y，現在看到降價的消息，她覺得自己就像被欺騙一樣，從最初就多花了1.3萬美元，降幅這麼大，會影響到很多剛入手的消費者。她強調，她永遠不會再買特斯拉。

一名英國消費者坦言，這變化有點快，他的Model 3才在12月剛交車，若特斯拉能夠應對衝擊，那再好不過了。另一名消費者更是降價前一天才交車，他對此表示難以置信：「交車幾個小時後，損失了5000英鎊」。

布拉德姆（Jack Bradham）說，黑色Model Y長程續航款現在的價格，比他12月交車時的6.9萬美元下降1.2萬美元。目前尚無跡象表明特斯拉會補償這些買家。

英國汽車雜誌Car Dealer主編James Baggott表示，以舊價下訂的英國買家可以取消訂單，但已經交車的買家還是無解。