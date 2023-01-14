副總統賴清德參選民進黨主席，今晚回到台南娘家，舉行最後一場「向黨員報告」政見發表會，黨員火力全開，炮轟議員跑票在台南層出不窮，有人轟台南籠罩黑金汙名，賴清德當場疾言厲色「市長站起來」，要市長黃偉哲、6立委及議員起立向市民鞠躬道歉，「卡撐幾支毛，大家都知道」，更要檢調嚴格查辦，該關就關。

晚間包括台南市長黃偉哲、立委林俊憲、王定宇、陳亭妃、郭國文、林宜瑾、賴惠員及多名議員一字排開，全程專心聆聽黨員意見。黨員發言踴躍且情緒激昂，有人痛批台南正副議長選舉時，正國會議員一次次傷害台南，「黨紀在哪？」籲黨紀應確實處理跑票議員。

也有黨員轟台南有爐碴、槍擊、光電、賄選4大案，淪為「苗栗國」，守護台灣不能只是口號，否則2024總統大選注定風雨飄搖。也有黨員發問，一場議長選舉選到6人被聲押，請問賴副總統，這是不是黑金？

郭國文沉痛說，台南演變到今天這地步，全因黨紀未落實，這對台南民主聖地是最大侮辱。陳亭妃說，相信大家有相同方向與目標，賴清德一直與黑金對抗，但現場還有人發黑函，未來黨主席須將黑金抓出來，2024大選不能重演2022黑金導致敗選的歷史。

林宜瑾說，民進黨去年1126跌倒，還有這麼多人來相挺也對民進黨懷抱期待，這就是民進黨重整旗鼓的力量，而「團結支持民進黨提名的候選人，才是真正的團結」。王定宇說，最近有人說台南光榮感消失了，台南很墮落，但墮落的是人，不是黨，今天不是互捧的時候，「該除掉的要除掉」。

賴清德則全程表情嚴肅，面對黨員砲火猛烈，他當場要黃偉哲和6名立委與議員起立鞠躬道歉。他表示，台南是守護台灣最重要城市，但才短短幾年卻被人指指點點，「台南黨公職卡撐有幾根毛，大家都知道，哪有條件說黑金？」如今黨內互相攻擊，只會親痛仇快，被攻擊的與攻擊人的都受傷，「但台南傷最大！」

賴清德說，他今天回台南，心情相當沉痛，針對近來接連發生弊案，他也要檢調單位嚴格查辦，該查就查、該辦就辦，該關就抓去關，不分黨派及顏色，他也要台南黨公職記住這次教訓，「職務最高的人，責任最大」要求台南黨公職人員須在最短時間內，找回台南的光榮。