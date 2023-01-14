周可安大宗祠董事長周吉雄提供每家戶一個暖心福袋 由劉和然（左）代表受贈 右為莊敬高職董事長王傳亮。（社會局提供）

新北市私立莊敬高職響應好日子愛心大平台，14日晚間在學校操場舉辦圍爐活動，除了回饋社會及關懷弱勢家庭，也結合餐飲科、演藝科等師生全力動員，社會局媒合財團法人新北市周可安大宗祠提供暖心福袋。新北市副市長劉和然到場感謝莊敬高職師生及贊助單位，連續10年為弱勢家庭辦理歲末關懷。

莊敬高職「寒冬送溫暖、愛心在莊敬」圍爐活動，今年擴大到120桌，除由餐飲科師生備餐外，表演藝術相關科系的同學也獻出精彩節目表演，現場由獅子會、民代等提供現金摸彩，讓中獎民眾可以自行採買家中所需用品。

莊敬高職董事長王傳亮表示，已經連續10年辦理圍爐活動，是該校的年度盛事，結合各專業科系師生發揮所長，除了每年都有的餐飲科、美容科、表演藝術科、影視科及幼保科等，去年新加入的園藝科及農場經營科今年也持續提供開心農場，讓參加的家戶體驗。

副市長劉和然表示，每一年莊敬圍爐都是第一場開跑的圍爐活動，他要特別代表侯友宜市長表達最大的敬意和謝意，還有許多協辦的社團和企業，願意每年持續響應，讓弱勢家庭在寒冬中，可以感受社會的溫暖。

周可安大宗祠董事長周吉雄表示，自100年開始響應新北市政府社會局公益活動，10年來愛心不間斷，去年首次參與莊敬圍爐捐贈暖心福袋，感受到師生的用心和參加民眾的開心，因此今年再次捐贈，希望大家都可以滿載而歸。