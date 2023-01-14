女星許維恩2021年底與王家梁結婚，夫妻倆不時透過社群放閃，甜蜜感情羨煞眾人，昨(13日)兩人在臉書同步放上18秒心跳聲，驚喜宣布懷上女兒「忒忒」，並幫她開設IG粉絲團，吸引星友和粉絲獻上祝賀，今(14日)許維恩在Youtube頻道分享發現懷孕的過程，喜悅之情溢於言表，還曝光老公的反應。

許維恩在Youtube頻道表示，先前從馬爾地夫回台灣後確診，還得忙著籌備婚禮，沒想到寶寶在身心俱疲之下，悄悄住進自己的肚子裡。王家梁解釋，某一次，許維恩月經有3、4天沒來，但由於過去經驗都沒中，因此抱持平常心，沒想到在購物途中隨手買的驗孕棒，意外驗出兩條線，隔天再驗仍獲得同樣結果。

對於驗出懷孕的那一刻，許維恩透露王家梁得知當爸的反應，「隔著shower的透明玻璃，這樣看著我，眼眶一直哭」，她忍不住開玩笑回：「老公～你不要哭了，好想把你拍下來，但我還在洗澡，你又裸體。」後來兩人趕緊到婦產科檢查。現在的許維恩處於懷孕初期，她透露有頭痛、嘔吐、無法順利便溺的情況，足見孕期尚有諸多不便與困難需要一一克服。

影片曝光後，許多有類似經驗的網友在底下鼓勵：「恭喜妳，我也是等了11快12年才有第一胎，今年5底、6月初就生囉！一起幸福快樂下去」、「我也是等了兩年，終於在2022年末有了小寶寶，一路上的身體不適我都覺得可以忍過去，只希望寶寶能夠平安健康的長大」、「看到維恩與大王美美的婚紗照、互動、求婚到今天看到有寶寶的好消息真的很替你們開心！因為我也是2022結婚，也是高齡，希望自己也可以跟維恩一樣老來得子」。