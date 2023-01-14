大陸工信部14日公布新措施，從融資與採購等多面向支持中小微企業發展，並希望透過相關措施帶動中小企業成為科技創新的重要力量，突破大陸當前技術瓶頸。

工信部14日印發「助力中小微企業穩增長調結構強能力若干措施」，當中指出，推動金融機構增加小微企業首貸、信用貸、無還本續貸和中長期貸款，推廣隨借隨還貸款模式，推動普惠型小微企業貸款增量擴面。

該措施表示，支持中小企業設備更新和技術改造，參與國家科技創新項目建設，承擔國家重大科技戰略任務。將政府採購工程面向中小企業的預留份額階段性提高至40％以上政策延續到2023年底。

資本市場融資也給予相關支持，措施指出，加大對優質中小企業直接融資支持。支持專精特新中小企業上市融資，北交所實行「專人對接、即報即審」機制，加快專精特新中小企業上市進程。發揮國家中小企業發展基金、國家科技成果轉化引導基金的政策引導作用，帶動更多社會資本投早投小投創新。

在供應鏈方面，措施表示，做好大宗原材料保供穩價。推動建立原材料重點產業鏈上下游長協機制，實現產業鏈上下游銜接，保障鏈上中小微企業原材料需求。強化大宗原材料「紅黃藍」供需季度預警，密切監測市場供需和價格變化，靈活運用國家儲備開展市場調節。強化大宗商品期現貨市場監管，打擊囤積居奇、哄抬價格等違法違規行為，堅決遏制過度投機炒作。