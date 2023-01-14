據大陸國家衛健委官網消息，今天（1月14日）大陸國家衛生健康委主任馬曉偉與世界衛生組織總幹事譚德塞通電話，主要就當前疫情防控工作交換意見。曹雪濤副主任陪同參加。

馬曉偉表示，自新冠疫情發生以來，中國國家主席習近平強調要堅持人民至上、生命至上，堅決打贏疫情防控阻擊戰，保護中國人民生命安全和身體健康，最大限度統籌疫情防控與經濟社會發展。

馬曉偉表示，中方自疫情初期就同世界衛生組織和各國分享訊息，最早鑒別出病原體並分享基因序列，並同世衛組織建立技術交流機制。中國因時因勢主動優化調整疫情防控政策以來，雙方已開展多次技術交流。中方將一如既往支持世界衛生組織發揮作用，團結國際社會一道抗擊疫情。

官網消息稱，譚德塞高度贊賞中國政府新冠疫情應對努力，感謝中方與世界衛生組織長期進行疫情技術交流、分享疫情訊息數據。雙方一致同意繼續加強疫情防控技術交流合作，共同維護全球衛生安全。