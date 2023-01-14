民眾黨14日晚間舉行第2屆第1次黨員代表大會，並舉辦第3屆中央委員暨中央評議委員選舉。結果出爐，本次中央委員「12搶9」，其中台中市議員江和樹順利蟬聯，最年輕候選人、25歲碩士生林冠廷擠進名單，而新竹市長高虹安人馬、竹市議員李國璋則以13票名列候補最後。台北市議員林珍羽哥哥林韋銘則以第一高票當選中評委。

今晚登場的民眾黨黨代表大會，會中主席柯文哲除了向黨員報告九合一選舉檢討之外，也和眾人信心喊話，期許2024能取得更好成績，新任祕書長周台竹、立法院黨團總召邱臣遠、政策智庫召集人兼立委張其祿也輪番上場，總結去年成績和今年展望；接著便進入約2小時的投開票過程。

根據民眾黨章程，中央委員會包含15席中央委員，扣除市長、立委等6席當然委員，今晚民眾黨代表大會共選出9席票選委員，並候補3席，職權包括通過黨提名的各級公職候選人、各地方黨部重要主管名單，對未來2024大選立委提名名單有極大影響力，而中評委明定7席、候補2席，並由7人中互推1人為主委。

在募款額方面，在民眾黨財務管理辦法經過修正後，金額自第3屆開始全數下修、砍半，新任中央委員募款責任額從100萬變成每年50萬，中評委僅需繳交10萬責任額。

開票結果出爐，9位中央委員當選人中，現任中評委主委張凱鈞搶下第一高票，接著為咼昇華、江和樹、柯文哲愛將馮啟彥、許瑞宏、范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟、張昕華；候補3席為孫正華、端木正、李國璋。其中僅江和樹二度連任。

中評委當選人中，第一高票的林韋銘為台北市黨部主委林國成之子、台北市議員林珍羽哥哥，李偉華、吳士廉、潘孝仁、詹喬茵、劉家榮、李岱殷；候補2席為廖志杰、陳妙真。