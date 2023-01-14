鄭亦真身穿絕美婚紗與老公小綱。（羅永銘攝）

鄭亦真與伴娘們合照。（sosi喜喜攝影工作室提供）

鄭亦真今天舉辦婚禮，伴郎伴娘都是高顏值。（sosi喜喜攝影工作室提供）

中天美女主播鄭亦真去年7月和圈外男友「歐巴」小綱登記完婚，小兩口於今（14日）砸近百萬補辦婚禮，席開29桌，邀來許多演藝圈好友，鄭亦真開心直呼：「想要一個兔寶寶或是龍寶寶。」還自曝最近胖6公斤，一度被導播以為有喜，笑說單純這陣子太放縱自己，強調真的沒有懷孕。而夫妻倆也期許能生下雙胞胎。

鄭亦真昨身穿絕美白色婚紗攜老公受訪，2人滿臉幸福洋溢表示正努力「做人」中，好姐妹張文綺說一看就知道鄭亦真很有機會生龍鳳胎或雙胞胎，原來是鄭亦真老公是雙胞胎，讓張文綺笑說：「就有那個基因啊，女生就是要一次生2個。」

當被問到籌備婚禮時最頭大的事，鄭亦真坦言因為疫情關係，有許多親友因染疫缺席婚禮，讓她們夫婦都感到錯愕，也頭痛桌次的安排，大概有10至20個人前幾天告知確診、身體不適，「直接少開一桌，每一桌也都沒坐滿。」

鄭亦真也是「藝起發光」教友，原定出席的宋逸民夫婦以及白家綺、吳東諺也因故缺席婚禮，近來外界不斷有傳聞說教會即將解散，鄭亦真笑說：「昨天才聚會應該不會吧！」她也表示收到宋逸民夫婦的祝福，「他們時刻都送上祝福，我認識我先生的時候，牧師、師母就有好好提點我，不能吵架、要順服先生，2個人要互相包容。」

而小薰、張文綺、無尊、小煜等藝人今晚皆是伴郎伴娘，張文綺更透露為了來參加婚禮，她與無尊都各推掉了3場尾牙，當場被虧該不會損失了上百萬以上。目前感情空窗的張文綺沒接到捧花，也稱當了5次的伴娘，將來不會想再當了。