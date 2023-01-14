賽前取得開季2連勝的裕隆納智捷14日對壘彰化柏力力，上半打完裕隆領先3分，第三節一度拉開至將近20分差，但柏力力展現旺盛企圖心，本土球員陳奕綸、黃建智挺身而出，不再讓洋將布依德獨自作戰，雙方鏖戰至延長加賽，由柏力力在驚濤駭浪中以95比92收下開季首勝。

從跨聯盟、熱身賽到現在，彰化柏力力終於拿到成軍第1勝，總教練吳俊雄表示，球隊需要這場證明給大家看的勝利，儘管過程起起伏伏，但大家學會在僵持中打下勝利，對年輕球員來說非常重要。

此役打出生涯新高的陳奕綸，寫下24分、11助攻與2抄截，其中19分集中在下半場，他跟布依德聯手演出多次精彩配合，硬是扳平戰局，儘管第四節最後一擊沒能攻進絕殺球，仍在延長賽連拿5分，幫助球隊獲勝。

「我們對於落後已經很習慣，但每場都在學習怎麼追回來甚至超前，下個課題就是在領先的時候更穩定一點。」陳奕綸說，自己過去常在有快攻機會時衝擊籃框，但結果都不太好，今天試著放慢速度，發現效果滿好的，即使偶爾快攻沒得分，也比較不會急躁，「現在就每一場都去試。」

除了陳奕綸繳出全面數據，新秀黃建智也攻下10分、9籃板。而今天受益於陳奕綸助攻的布依德，在此役開打前，從熱身賽至今平均單場能貢獻21分、14籃板，今天他砍38分、16籃板與6助攻，為柏力力的勝利打下基礎，但他更開心的是，有更多球員跳出來扛責任。

布依德表示，自己是球隊唯一的洋將，所以需要進攻，但沒有隊友是不可能贏球的，「今天他們都做到了，他們還很年輕，我主要的任務也是要激勵他們，我對他們很有信心。」他強調，這只是球季的開始，拿下第1勝後，球隊自信勢必會增強，相信到季中蛻變成為不一樣的隊伍。

而台灣銀行上半場打完還領先台灣啤酒8分，下半場台啤蓋比積極衝搶二波、三波籃板，替自己製造許多進攻機會，緊咬台銀，並一度靠著喬丹兩波轉身上籃超前比分，但台銀由簡家暐投進兩顆外線，將分差再擴到5分。

最後20秒台銀讓台啤兩度站上罰球線，再次遭逆轉，不過強心臟簡家暐大號三分扳平戰局，最後7.6秒台啤發球失誤，潘祥偉直接抄截快攻得手，台啤最後一擊由蓋比執行，可惜不在彈道上，台銀就以79比77驚險收下勝利。

此役台銀瑪哈尼攻下19分、10籃板，潘祥偉、張家禾各有13分，「關鍵先生」簡家暐11分，且3顆三分外線皆在末節，價值連城。