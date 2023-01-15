土耳其今天表示，已準備在烏克蘭推動「局部停火」，並警告基輔與莫斯科當局都沒有能夠贏得這場戰爭的軍事手段。

法新社報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的外交政策顧問卡林（Ibrahim Kalin）坦承，正在交戰的俄烏雙方在未來數個月似乎不太可能準備達成「全面和平協議」。

但他表示，戰爭的殘酷代價或許能讓雙方重新考慮，並接受在特定交戰區域的局部停火協議。

他告訴記者，「土耳其願意推動局部停火，以及小規模的局部降溫」，「從軍事角度而言，沒有一方能夠贏得地面戰爭。」

艾爾段仰仗與莫斯科和基輔雙方交好的關係盡力斡旋，以終結持續將近11個月的戰爭。

身為北大西洋公約組織（NATO）一員的土耳其主持兩輪初步和平會談，並協助達成一項聯合國背書的協議，重啟烏克蘭的黑海穀物運送。

艾爾段並多次與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通電話，嘗試達成共識。

卡林表示，對於北約賦予的「安全保證」與國際的尊重，俄國基本上有興趣。「俄國想要的是獲得大國般的尊重，並（避免）北約出現在自家後院。」

他表示，「烏克蘭沒有加入北約，但需要俄國給予足夠安全保證」。（譯者：戴雅真/核稿：徐崇哲）1120114